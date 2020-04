Nuovo caso di Coronavirus a Bovalino (RC)

"Nella serata di ieri 02.04 u.s. le Forze dell'Ordine e successivamente i Responsabili territoriali dell'A.S.P. di Reggio Calabria mi hanno comunicato che, sul territorio comunale, una persona è risultata positiva al primo tampone per la diagnosi del COVID-19. Pochi minuti fa è arrivata la conferma della positività al COVID-19 anche del secondo tampone". A comunicarlo è il sindaco di Bovalino, Vincenzo Maesano.

"La persona è domiciliata a Bovalino e si trova in quarantena obbligatoria come da ordinanza sindacale n. 182 (prot. N. 4386 del 03 aprile 2020). Anche in questo caso – spiega il primo cittadino - lo stato di salute non presenta criticità, tanto che i medici hanno prescritto la terapia domiciliare. La stessa attualmente si trova da sola in quanto i componenti conviventi del nucleo familiare si sono trasferiti presso altro comune. Unitamente alle Forze dell'ordine sono state disposte tutte le attività necessarie per ricostruire le vicende relative al contagio che è avvenuto fuori dal Comune di Bovalino.

"Si invita la cittadinanza – prosegue Maesano - anche in questo caso a restare tranquilla in quanto si tratta di un contagio circoscritto. Infatti la persona contagiata, svolgendo un'attività lavorativa esposta al contagio, si è attenuta alle prescrizioni previste dalla normativa vigente. A nome di tutta la comunità bovalinese si esprime vicinanza con gli auguri di una pronta guarigione. Infine, si richiama l'attenzione al rispetto di tutte le misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia e – conclude il sindaco - di non sottovalutare le raccomandazioni delle autorità competenti al fine di continuare a preservare la salute pubblica".