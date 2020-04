Coronavirus, Falcomatà: "Attivo servizio di supporto psicologico per l'emergenza"

"Attivo da oggi a Reggio Calabria il servizio di supporto psicologico per l'emergenza coronavirus. In questi giorni difficili un sostegno telefonico gratuito a disposizione dei reggini per combattere le difficoltà psicologiche dell'isolamento". Lo annuncia su Facebook il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Venerdì, 03 Aprile 2020