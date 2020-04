Coronavirus: ecco l'Uovo Arcobaleno del Comune di Santo Stefano in Aspromonte per i più piccoli

L'Amministrazione Comunale di Santo Stefano in Aspromonte continua a stringersi attorno ai cittadini più delicati . In questa settimana Pre Pasquale, viste le misure previste nel DPCM dell'11 Marzo 2020, che costringono i bambini a stare a casa , si è realizzata una nuova attività che questa volta guarda ai più piccoli, i cittadini più giovani

L'Amministrazione guidata dal Sindaco Francesco Malara ha infatti accettato il dono effettuato dal Stefano De Felice Amministratore della Cadi Service sas che ha offerto ad ognuno dei bambini frequentanti la scuola materna, elementare e media di Santo Stefano in Aspromonte, a tutti i nuovi nati ed a tutti i bambini presenti per qualsiasi motivo sul territorio comunale in questi giorni di isolamento sociale, un Uovo Pasquale , un Uovo Arcobaleno, colorato in segno di fede e di speranza Cristiana ma anche simbolo di una rinascita sociale che dovrà vedere queste nuove generazioni protagoniste di un futuro che non deve essere al chiuso di una stanza ma deve essere alla luce di quel sole che colora il nostro mondo con tutti i colori dell'arcobaleno .In un periodo difficile per tutti, un periodo in cui bisogna garantire il distanziamento sociale, ma un periodo in cui comunque non bisogna perdere la fiducia verso un futuro migliore;

Infatti tutti coloro che hanno la fortuna di essere genitori sanno che, seppur le giornate odierne sono piene di ansia e di preoccupazione, questi stati d'animo non devono essere trasmessi ai figli; certamente che occorre far loro capire la necessità attuale del distanziamento sociale e dell'isolamento familiare , ma contemporaneamente devono far prevalere in loro l ottimismo del domani; ciò in quanto bisogna sempre e comunque ricordarsi che tutto ciò finirà e quindi dobbiamo già oggi pensare che dalla loro esperienza odierna dipenderà il nostro futuro, che non dovrà essere pieno di paura e di chiusure ma ricco di impegno e di speranza; ed è perciò che ogni sorriso che riusciremo a regalare oggi ai nostri bambini ce lo ritroveremo replicato in cento azioni positive domani e quindi è anche perciò che in attesa di una nuova ripartenza regaliamo loro delle carezze che conserveranno nella memoria e che li renderanno degli uomini migliori.

La consegna a domicilio di circa 120 Uova di cioccolata è stata effettuata dai sempre presenti Volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile che si ringraziano per la collaborazione anche per quanto riguarda la distribuzione dei farmaci e della spesa che stanno effettuando in questi giorni su richiesta soprattutto degli anziani.

L' UOVO ARCOBALENO del Comune di Santo Stefano in Aspromonte è un ulteriore modo con cui si cerca di realizzare una congiunzione tra elementi diversi ma conciliabili; se alla necessità di spiritualità si accosta un senso di praticità umana, può derivarne per tutti un miglioramento sociale; mettendo insieme il monocolore del cioccolato ed i pluricolori dell'arcobaleno si riesce a creare una alternanza tra gli stati d animo che in questo periodo devono essere necessariamente variegati ma sempre indirizzati nell'ottica previsionale che il futuro sarà sempre e comunque migliore del passato, soprattutto se saremo in grado di apprendere l'insegnamento del presente; ed è per questo che chi è giovane oggi deve comunque poter gustare il dolce sapore del cioccolato in modo da poter assumere una visione policromatica di crescita solidale.