Coronavirus: a Reggio comitato lancia "sartoria solidale" per produrre mascherine

Una "sartoria solidale" per dotare di mascherine la popolazione. E' l'iniziativa lanciata dal comitato di quartiere di Reggio Calabria "Il Popolo di Archi". Dopo l'iniziativa della spesa e dei farmaci da recapitare al proprio domicilio, il comitato ha lanciato l'idea che vede coinvolte le maestranze locali del settore tessile quali sarte e mercerie che dispongono dei materiali necessari per realizzarle. Chiunque sappia cucire, e' scritto in una nota, mette a disposizione la propria competenza per realizzare mascherine e chiunque abbia i tessuti necessari. La prima sarta, rende noto il comitato, e' stata Antonia, di Archi, detta "Tota", che ha realizzato le prime mascherine che lo stesso comitato ha gia' provveduto a distribuire a soggetti deboli come anziani. "Chiunque volesse seguire il suo esempio - conclude la nota - lo potra' fare. Fara' cosi' un gesto importante in un momento difficile. Per aiutare si puo' contattare il comitato di quartiere 'Il Popolo di Archi' tramite la pagina Facebook". (ANSA)

Dettagli Creato Giovedì, 02 Aprile 2020 12:31