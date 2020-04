Dalla Condotta Slow Food solidarietà alla Cooperativa "Terre Grecaniche"

Nei giorni scorsi un pesante furto è avvenuto nei confronti della Cooperativa Agricola "Terre Grecaniche" di Palizzi (RC). Un vile gesto per una Cooperativa che da tempo tenta di costruire, con dedizione e impegno, un'altra immagine della Calabria.

Il furto di gran parte di macchine e attrezzature, mette in ginocchio una piccola azienda agricola che ha recuperato terreni abbandonati e ripristinato vigneti; che ha creato nuovi posti di lavoro in un'area, quella grecanica, in continuo spopolamento; che è diventata un esempio di come si può produrre nel rispetto dell'ambiente. Da qualche anno infatti, grazie a pratiche di agricoltura biologica, i vini BIO di Terre Grecaniche sono presenti anche nella Guida Slowine di Slow Food Editore.

Noi della Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica, sempre schierati a favore di produttori onesti e percorsi di legalità, esprimiamo la nostra solidarietà a Francesco e Salvatore, nostri soci, e a Carmelo, Gianni e Nino.

Fiduciosi che la Cooperativa "Terre Grecaniche" non si fermerà, da parte nostra continueremo a impegnarci affinché ci sia sempre più spazio per l'agricola e l'economia sana accessibile a tutti.

Voler bene alla Terra significa anche abbracciare la Legalità, siamo sicuri che solo attraverso le nostre scelte quotidiane e la creazione di reti virtuose è possibile il cambiamento.

Il cambiamento per una Calabria più "buona, pulita e giusta"!. E' quanto si legge in una nota diffusa dalla Condotta Slow Food Reggio Calabria Area Grecanica.