Reggio, al via “la spesa sospesa”: ecco gli esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa

"Al via oggi la spesa SOSpesa" in supporto della rete di solidarietà che già dal 5 marzo grazie a Banco Alimentare, Caritas, Croce Rossa e Protezione Civile Comunale consegna gratuitamente alimentari alle famiglie più in difficoltà". Ad annunciarlo, tramite, un post su facebook, è il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.

"Ecco l'elenco, in rigoroso ordine alfabetico, delle grandi catene alimentari e degli altri esercizi commerciali che in poche ore hanno aderito all'iniziativa. Chiunque fosse interessato ad attivarla presso il proprio negozio può inviare una mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. . "Grazie ancora allo straordinario cuore dei reggini, chi può metta chi non può prenda!" ha aggiunto il primo cittadino

In questi esercizi commerciali sarà esposta la locandina in foto.

1. Bottega "Pane e Varietà" - Pellaro via Nazionale San Leo 143

2. Cardillo Ylenia, frutta verdura e alimentari

3. CARREFOUR via Pio XI

4. CONAD

Gallico, via Nazionale 164

Gallico, via Quarnaro trav1

Pellaro, via Sottolume ‪trav. Scordino 16‬

5. CRAI

via Santa Caterina

via Reggio Campi

6. DESPAR

via Aspromonte 30

via Possidonea 47

via Aschenez prolungamento 15 D

S.S. 106 Superstrada Jonica Pellaro

7. Fattoria della Piana - Viale Calabria 342

8. Frugì frutta verdura e generi alimentari - via Stadio a valle 30

9. IPERCOOP

via De Nava n. 1

Centro Commerciale Porto Bolaro

Parco Commerciale Le Ninfee

10. Market Molè - via G. Musella 6

11. Panificio Giustra - piazza Carmine angolo via Muratori e via XXI agosto

12. Panificio Michele Lo Bianco

13. VERDE BLU - via Pio XI

14. Supermercato Erregi Catona