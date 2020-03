San Ferdinando (RC), Spirlì: “Nella tendopoli cucina da campo e pasti caldi per i migranti”

"Da domani gli occupanti della tendopoli di San Ferdinando potranno fare affidamento su una cucina da campo e dei pasti caldi. In questi giorni di emergenza non ci siamo fermati e abbiamo lavorato per dare risposte al territorio". Lo afferma, in una nota, il vicepresidente della Regione Calabria, con delega alla Sicurezza, Nino Spirlì.

"Un risultato ottenuto – aggiunge - con l'impegno rapidissimo della Protezione Civile Regionale che, con una cucina da campo subito allestita, si occuperà di preparare i pasti per tutti i migranti della tendopoli e non solo. Grazie ad un servizio "navetta", la Protezione Civile ed i suoi volontari, consegneranno i pasti caldi anche ai migranti che vivono nei casolari di campagna dei comuni limitrofi. Le derrate alimentari saranno fornite dalla Regione Calabria in collaborazione con la Caritas Diocesana.

"Un'operazione necessaria, nella prevenzione di eventuali atti di disperazione che – continua il vice della presidente Santelli - potrebbero riflettersi sulla tendopoli e i paesi vicini. Un pensiero particolare va a tutti i volontari in prima linea. Un grazie alla Protezione Civile della Calabria, nella persona dell'Ing. Domenico Pallaria e del suo capostruttura Ing. Antonio Nistico', per la rapidità e l'umanità dimostrata nella risoluzione del grave problema. Le polemiche non ci interessano. Pensiamo ai fatti. Il nostro obiettivo è garantire la sicurezza di tutti in un momento difficile come questo che stiamo attraversando".