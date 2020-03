Tripodo (Gd): “Presidente Santelli sblocchi iter attuazione riforma settore politiche sociali”

"Riteniamo strategico e necessario che la regione Calabria si adoperi da subito per sbloccare l'iter di attuazione della Legge nazionale di riforma del Settore Politiche Sociali". Così Katya Tripodo Segretaria Metropolitana dei Giovani Democratici e Vice Presidente del Consiglio Comunale di Calanna.

"Una decisione, quella presa dalla maggioranza che governa la Regione Calabria che , in un momento drammatico come quello che oggi vive il nostro territorio, non programma e non comprende la necessità di intervenire a sostegno delle fase deboli" prosegue la giovane democratica

"Quale è il messaggio di speranza che si vuole dare a centinaia di Enti del Terzo settore che ogni giorno sono in prima linea per il sostegno ai soggetti fragili della nostra regione ? Quale è la priorità di chi governa la regione Calabria in quella che domani sarà una drammatica crisi economica dalla quale serve ripartire?" queste le domande che si pone la segretaria Metropolitana dei Giovani Democratici di Reggio Calabria.