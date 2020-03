"Positive le misure di sostegno alle famiglie e agli Enti Locali annunciate stasera dal Presidente Conte. Attendiamo il testo del Decreto per approfondire i vari aspetti e soprattutto per capire se è ancora necessario qualcosa in più, ma lo spirito che sta alla base delle novità introdotte dal Governo va nella direzione giusta, quella del sostegno concreto alle persone più in difficoltà". E' quanto dichiara il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando le nuove misure introdotte dal Governo.

"Apprezziamo anche l'idea di facilitare le donazioni attraverso la detassazione per creare dei fondi di sostegno che serviranno per affrontare l'emergenza ma anche per il periodo immediatamente successivo, quando ci sarà da ricostruire il tessuto economico sui territorio. Da questo punto di vista a Reggio Calabria ci siamo già attrezzati, istituendo un fondo che sta già accogliendo le prime donazioni da parte di fondazioni, club service, grandi imprese. La situazione è ancora complicata, ma la strada intrapresa è quella giusta".