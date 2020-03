Broccolo (Sinistra Italiana): "Meritevole di attenzione proposta sindaco di Gioia Tauro su nave ospedale"

"La proposta della nave ospedale formulata dal Sindaco di Gioia Tauro,Aldo Alessio,credo sia meritevole di ben altra attenzione rispetto a quella riservatagli dalle istituzioni ed in particolar modo dalla Regione Calabria. L'opportunità di un vero e proprio Ospedale in mare,attraverso l'utilizzo di una nave ro pax messa a disposizione dell'imprenditore Aponte ,garantirebbe decine di posti letto Covid con assoluta tranquillità rispetto a quanti inconsapevolmente ed nvolontariamente possono venire a contatto con il virus per la necessità di dover comunque ricorrere alle cure ospedaliere.Perchè è bene rammentarlo,purtroppo il citato virus non rende immuni dal altre patologie e che anche in queste drammatiche settimane si continua a dover accedere nei Pronto Soccorso per altre acuzie patologiche.Proprio stamane un autorevolissimo intervento di alcuni sanitari dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo-la piu' colpita delle città italiane-che tra le altre considerazioni si sottolinea di come purtroppo gli stessi ospedali nelle condizioni date rischiano di diventare veicolo di trasmissione.

Suggerendo dunque di cercare soluzioni per l'intera popolazione del tipo cure a domicilio ecc.Quanto proposto dal sindaco Alessio , muove proprio in questa direzione,evitando il paradosso che si smantelli quell'Ospedale che allo stato assolve al ruolo indispensabile di pronto soccorso unico per un'utenza di oltre sessantamila persone. Per inciso si condivide integralmente la preoccupazione e la sensibilità del Sindaco rispetto agli intuibili prossimi risvolti economico-sociali:il perdurare delle condizioni di emergenza,com'è facilmente intuibile determinerà ricadute drastiche sulle condizioni di vita di fasce estese della nostra popolazione ,private di reddito e di sostegno al quale bisogna porre rimedio nell'immediato". Lo afferma in una nota Angelo Broccolo di Sinistra Italiana Calabria.