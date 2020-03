Parla Maria Antonietta Rositani: "Finalmente a casa"

"Finalmente a casa, anche se per ora la mia casa e' l'ospedale di Reggio Calabria". Maria Antonietta Rositani e' tornata nella sua citta' un anno dopo la drammatica aggressione dell'ex marito, davanti alla scuola dei figli, quando l'uomo marito, Ciro Russo, la cosparse di liquido infiammabile per darle fuoco. Era il 12 marzo dello scorso anno e le immagini dell'autovettura in fiamme con la donna a bordo fecero il giro d'Italia. Ciro Russo era scappato da Ercolano, in Campania, dove era detenuto agli arresti domiciliari per raggiungere la donna.L'uomo e' sotto processo con l'accusa di tentato omicidio, dopo essere stato arrestato alcune ore dopo l'aggressione mentre consumava tranquillamente una pizza nella citta' dello Stretto.

Non sa ancora quando potra' tornare a casa e dal letto dell'ospedale di Reggio Calabria, dopo essere stata quasi un anno a Brindisi, Maria Antonietta Rositani racconta all'AGI di stare "discretamente bene"; il rientro nella sua citta', dice, rappresenta per lei "un segnale di ripartenza". Parla affannosamente al telefono, "i dolori purtroppo ci sono" racconta. Vuole comunque lanciare un appello alle donne che, soprattutto in questi giorni, rimangono in casa e continuano a subire violenze: "Donne uscite di casa, andate a denunciare, chiedete aiuto - sottolinea Maria Antonietta con un filo di voce - chiamate i parenti se ci sono, chiamate anche me. Ma non fate si' che il vostro corpo possa avere altri segni dall'uomo che avete in casa. Fatelo per voi stesse".