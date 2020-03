"Quando il 5 febbraio scorso come Comunità Competente in Consiglio Regionale abbiamo fatto una Conferenza stampa perché, tra l'altro, fosse tutelato e ulteriormente valorizzato il Laboratorio di Patologia Clinica di Reggio nord eravamo consapevoli delle competenze del Personale che vi lavorava e delle ulteriori potenzialità che il Laboratorio poteva esprimere. Di questo ne parlammo con il Direttore Sanitario dr. Bray quando il 21 febbraio come Delegazione di Comunità Competente lo incontrammo insistendo sul potenziamento della dotazione organica del Laboratorio. Il verificarsi della Pandemia da COVID 19 nella nostra provincia ha messo in risalto che la tempestività nel fare i tamponi a una popolazione sempre più estesa e nel dare il conseguente esito alle Autorità Sanitarie è fondamentale sia dal punto di vista terapeutico-assistenziale che nell'attivare le "indagini di campo" da parte del Dipartimento di Prevenzione. Pertanto era indispensabile che oltre all'ottimo lavoro svolto dalla Unità Operativa di Microbiologia e Virologia del GOM in merito alla ricerca del COVID 19, al fine di ridurre il loro carico di lavoro fosse necessario attivare nella ASP di Reggio Calabria. il Laboratorio di via Willermin per effettuare il test del COVID 19, da permettere così di incrementare l'attività di screening.

"Il 17 marzo la Commissione Straordinaria della ASP, su proposta del dr. Bray, ha chiesto alla Regione l'autorizzazione a fare effettuare il test al Laboratorio di via Willermin, da questo momento partiva un gioco di squadra del personale del Laboratorio, del dirigente del Distretto, del dirigente dell'ufficio tecnico , del direttore del Dipartimento di Prevenzione, di altri uffici e di Comunità Competente che ha raggiunto l'obiettivo di fare accreditare dalla Regione e dal Ministero della Salute il "Laboratorio", così da consentire l'avvio della effettuazione dei test. E' una ottima notizia per i residenti della nostra provincia, Comunità Competente, però, ricorda alla Commissione straordinaria che è necessario incrementare il personale di biologi e tecnici di laboratorio per garantire lo sviluppo di altre attività come lo screening del carcinoma del colon-retto come da noi richiesto il 5 febbraio; l'avviso per la formazione di una graduatoria per i tecnici è stato approvato, ora bisogna fare presto". E' quanto si legge in una nota del portavoce di di Comunità Competente, Rubens Curia.