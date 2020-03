Prorogato di sei mesi lo scioglimento del consiglio comunale di Delianuova (RC)

Nella seduta di ieri, ovviamente incentrata maggiormente sull'emergenza Coronavirus, Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese, in considerazione della necessità di completare l'azione di ripristino dei principi di legalità all'interno dell'amministrazione comunale, ha deliberato la proroga per sei mesi dello scioglimento dei Consiglio comunale di Delianuova, centro in provincia di Reggio Calabria sciolto per infiltrazioni della 'ndrangheta.

Dettagli Creato Mercoledì, 25 Marzo 2020 08:13