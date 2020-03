De Luca non molla: andata e ritorno in traghetto Messina-Villa San Giovanni

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, non molla. Ieri si era presentato in porto, per controllare di persona che gli sbarcati dal traghetto giunto da Villa San Giovanni, fossero in regola. Stamane, come promesso, ha proseguito. "Abbiamo visto una famiglia diretta a Francofonte senza motivo e per questo sara' denunciata. Tornera' indietro", ha assicurato. Ieri aveva annunciato l'ordinanza che prevede dalle ore 14 del 26, la chiusura del tratto dove c'e' l'accesso all'area comunale: "Le macchine rimarranno incolonnate perche' ho schierato la polizia municipale per farla rispettare l'ordinanza". Prevista anche una banca dati per i pendolari. De Luca ha espresso l'intenzione di imbarcarsi stamane sulla nave per Villa San Giovanni.

Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, che stamane ha continuato, come ieri sera, i controlli sugli automobilisti sbarcati nella sua citta', e' poi salito a bordo del traghetto diretto a Villa San Giovanni. "Vediamo se e' tutto in regola sullo Stretto", e' la sfida che ribadisce. Oltre 28 mila i contatti della diretta su Facebook stamane. Ieri sera le visualizzazioni avevano toccato il picco di 150 mila. Stamane e' stato accertato che erano soprattutto pendolari coloro che sono approdati in Sicilia, nella Rada di San Francesco di Messina. "Verifichiamo l'efficacia dei controlli", insiste il primo cittadino, rimasto a bordo della nave di ritorno verso l'altra riva dello Stretto. "Tutte regolari le 28 auto controllate a Messina", ha spiegato.