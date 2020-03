Arriva traghetto a Messina: li "accoglie" il sindaco De Luca

E' arrivata la nave traghetto presso la rada San Francesco del porto di Messina. E' stata 'accolta' dal sindaco Cateno De Luca, come promesso, in assetto di guerra. "Voglio verificare come avvengono i controlli. Voglio vedere la provenienza e il motivo per cui devono sbarcare. Vigiliamo con attenzione", ha detto.

- Il sindaco di Messina, Cateno De Luca, stasera al porto per vigilare sullo sbarco della auto dal traghetto appena giunto da Villa San Giovanni, verifica da vicino le operazioni di controllo da parte delle forze dell'ordine e della guardia forestale della Regione. Poi e' lui stesso a chiedere ad alcuni conducenti il motivo e la destinazione. "Siete stati controllati, chi vi ha controllato", domanda, "qual e' la vostra destinazione?". Uno degli automobilisti fermati ha risposto di essere un appartenente alle forze dell'ordine. "Vada", da' il suo via libera il primo cittadino. Le auto vanno avanti lasciando il porto.