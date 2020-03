Coronavirus a Reggio Calabria, giunta distrettuale Anm decide di devolvere 5 mila euro al Gom

La Giunta distrettuale della sezione dell'Anm di Reggio Calabria ha deciso di "devolvere immediatamente, data l'urgenza, la somma di cinquemila euro in favore del Gom (Grande Ospedale Metropolitano 'Bianchi-Melacrino-Morelli'), che e' in atto la struttura sanitaria di riferimento nel Reggino, con bonifico bancario, finalizzata all'acquisto di monitor pazienti e sistemi di monitoraggio, letti di terapia intensiva, ventilatori polmonari, quanto altro utile per fronteggiare l'emergenza COVID-19". "Chiediamo a ciascuno dei magistrati del nostro Distretto - e' scritto in una nota dell'Anm reggina - di unirsi a noi, in questa iniziativa benefica, ed effettuare, per i medesimi fini, un bonifico bancario della somma di 50 euro sul conto corrente della Giunta distrettuale reggina. Provvederemo a devolvere la somma raccolta in favore delle altre strutture sanitarie della provincia, per le medesime finalita' emergenziali, dandovi atto con apposita comunicazione. E' appena il caso di osservare che la somma indicata, 50 euro, e' assolutamente indicativa, essendo, ovviamente, ciascuno libero di scegliere se donare e quanto donare. Queste le coordinate bancarie, su cui donare: Associazione nazionale magistrati sezione Reggio Calabria: IBAN IT09 Q010 0516 3000 0000 0013 370 (causale: Emergenza COVID 19)".

Dettagli Creato Lunedì, 23 Marzo 2020 16:48