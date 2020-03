L'Asp di Reggio Calabria: "Presto accrescimento posti per emergenza Coronavirus nei reparti di degenza e di terapia intensiva"

In considerazione della grave situazione di emergenza epidemiologica da COVID 19, l'ASP di Reggio Calabria sta svolgendo un lavoro fondamentale in questi giorni difficili.

La Commissione Straordinaria intende esprimere una sincera e profonda gratitudine al personale sanitario, che si prende cura della cittadinanza e che deve essere protetto e difeso, ed estende per questo, il ringraziamento a tutto il personale che, senza sosta alcuna, sta tentando in tutti i modi di reperire i dispostivi di protezione individuale, che scarseggiano in tutto il territorio nazionale: "Non si può non estendere un sentito ringraziamento per la partecipazione dimostrata al Sindaco del Comune di Reggio Calabria e per la disponibilità della Comunità Cinese presente nella fascia Jonica che in questi giorni hanno dimostrato la loro vicinanza e la loro solidarietà agli operatori sanitari ed a chi ha la responsabilità di gestire questa emergenza".

L'ASP di Reggio Calabria ha da subito attivato un'unità di crisi, in seno alla direzione sanitaria, che si rapporta e riceve le dovute direttive, continuativamente, con la Direzione Generale coprendo le necessità su tutte le 24 ore giornaliere. E'stata disposta un'ulteriore implementazione di tale struttura di missione prevedendo una vera e propria task force aziendale. La Triade Meloni-Ippolito-Giordano comunica altresì che sono in elevato stato di avanzamento i lavori e le attività per l'accrescimento dei posti da dedicare all'emergenza COVID, sia come reparti di degenza che come reparti di terapia intensiva.