Coronavirus: a Santo Stefano in Aspromonte successo per l'iniziativa "Invito a pranzo a casa vostra"

Grande risposta da parte dei cittadini del Comune di Santo Stefano al servizio lanciato dall'Amministrazione Comunale "Invito a pranzo a casa vostra" infatti circa 50, tra over 70 e soggetti con patologie a cui gli è sconsigliato uscire di casa a fare la spesa hanno accettato il pranzo offerto dal Comune aspromontano, preparato con le dovute attenzioni dall'Hotel Miramonti, è stato consegnato a domicilio dal gruppo comunale della protezione civile di Santo Stefano in Aspromonte.

"Il bene pubblico deve sempre primeggiare sull'interesse privato, soprattutto in situazioni di emergenza " e quanto afferma il Sindaco Francesco Malara "È questa la lezione che devono imparare tutti coloro i quali mettono i propri bisogni davanti a quelli della collettività, Chi può fare qualcosa è giusto che faccia qualcosa nei confronti di chi ha bisogno di qualunque cosa. Chi può più fare , in base alla propria posizione economica o istituzionale o sociale è giusto che faccia di più. È questa la solidarietà e la sussidiarietà che ci hanno insegnato i nostri maestri di vita ed è questo che dobbiamo mettere in atto con i fatti non con le parole è questo il senso di Essere Umani.