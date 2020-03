Coronavirus, Anastasi a Santelli: “Isolare i Comuni della Piana di Gioia Tauro prima che sia troppo tardi”

"Isolare al più presto i Comuni della Piana di Gioia Tauro, prima che sia troppo tardi". E quanto propone il Consigliere regionale di "Io resto in Calabria", Marcello Anastasi, rivolgendosi alla governatrice Jole Santelli. "Questa richiesta - spiega Anastasi - nasce dalle notizie delle ultime ore, che segnalano casi di soggetti positivi al coronavirus, tanto a Gioia Tauro quanto a Rosarno. E' necessario prevenire e contenere il più possibile, e fino a quando si è ancora in tempo, l'alto rischio del diffondersi dell'epidemia" nel "territorio pianigiano", che avrebbe "pesanti conseguenze sugli oltre 150mila suoi abitanti". Inoltre, aggiunge Anastasi, è necessario installare "con urgenza nella Piana di Gioia Tauro una tendopoli militare e un ospedale da campo operativo a supporto degli ospedali di Polistena, al momento l'unico funzionante ma non in grado di rispondere totalmente ai bisogni del territorio, e di Gioia Tauro, sottodimensionato ormai da tempo e parzialmente operativo".

Dettagli Creato Sabato, 21 Marzo 2020 17:36