Coronavirus, "Io Non Aspetto": raccolta fondi a sostegno dell'Asp di Reggio Calabria

Nei centri Covid-19 selezionati si concentrano e si concentreranno nei prossimi giorni i pazienti della provincia positivi al virus che necessitano di assistenza e cure ospedaliere e si dovranno effettuare sempre più tamponi e interventi domiciliari.

Per questo be2be ha scelto di sostenere l'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, i cui presidi coprono un territorio molto vasto e popolato. In queste ore di grande preoccupazione, tutti noi possiamo dare un sostegno concreto al lavoro encomiabile del personale sanitario e all'opera senza sosta per gestire lo stato di urgenza.Da fare i testimonial sono tanti i volti conosciuti tra cui ľattore Peppino Mazzotta e il regista e attore Santo Pennestrì.Campagna di raccolta fondi per l'emergenza sanitaria in favore dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria

COME DONARE?

su la prima piattaforma di crowdfunding al mondo

o con bonifico bancario su Conto Corrente con IBAN:

Copia IBAN

IT 65B 01030 81490 00000 1855748

intestato a Associazione di Volontariato Presenza