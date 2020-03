Reggio, Arillotta: “Bene nomina di Franco Talarico ad assessore regionale”

"La nomina di Franco Talarico ad Assessore al Bilancio ed al Personale nella Giunta Regionale della Calabria lascia soddisfatti.

Costituisce sicuramente il giusto riconoscimento per un dirigente di partito esperto, capace e competente che anche negli anni più bui ha continuato a rappresentare l'UdC sia nello scenario politico regionale che nel Consiglio della Regione Calabria con pacatezza, autorevolezza e ferma perseveranza.

Tutti coloro i quali hanno interloquito all'indomani delle elezioni regionali con il segretario nazionale sulle soluzioni da dare alla rappresentanza del partito all'interno della nuova Giunta regionale, pur rappresentando, come sempre accade in questi casi, legittime aspirazioni o esigenze territoriali, hanno comunque sempre rimesso alla saggezza ed all'equilibrio del segretario nazionale Lorenzo Cesa le scelte da fare. Ebbene, è chiaro come il sole che Cesa ha adottato, come diversamente non poteva essere, la scelta più oculata e più equilibrata, e per questo va ringraziato.

Il consolidamento della presenza del partito in Calabria parte da Franco Talarico e dai tanti che si raccolgono intorno a lui accomunati dall'idea che i valori dello scudocrociato possono ancora ispirare i percorsi di sviluppo e progresso che con l'elezione della Presidente Santelli la Calabria si accinge ad imboccare". Lo afferma il Commissario Udc di Reggio Calabria, Paolo Arillotta.