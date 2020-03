Gerace (RC), ritorna la distribuzione gratuita di generi alimentari per l’emergenza Covid-19

In questo momento di crisi sanitaria, dovuta all'emergenza Coronavirus, l'Anas di Gerace, Nova Agorà Gerace e l'amministrazione comunale organizzano una seconda distribuzione gratuita ai residenti nel comune di Gerace di generi alimentari per chi è stato colpito economicamente. Gli operatori associati raccoglieranno le prenotazioni tramite WhatsApp al 3406323924-3292705936-3665883250 entro domenica 22 Marzo alle ore 21:00. Per una equa ripartizione delle derrate, verranno privilegiate le richieste di disoccupati, degli ISEE più bassi e di chi è stato interessato dalla momentanea mancanza di lavoro, tenendo anche conto dei nuclei che non hanno fatto richiesta nella prima distribuzione del 15 Marzo e che ha interessato 21 famiglie. Le scorte verranno ripartite fino ad esaurimento. La distribuzione verrà comunicata direttamente agli interessati entro mercoledì 25 Marzo.

