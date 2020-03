Emergenza Coronavirus: a Reggio Calabria sospesi gli sfratti

"In merito al nostro precedente comunicato, relativo alla richiesta, da parte dell'Osservatorio sul disagio abitativo, di sospensione degli sfratti, apprendiamo che il presidente della Corte d'Appello di Reggio Calabria, Dr Luciano Gerardis, ha firmato l'ordinanza di sospensione degli sfratti già in data 10 marzo.

Esprimiamo soddisfazione per questa decisione, appresa lo scorso mercoledì, attraverso il documento ufficiale, che applica tempestivamente ed in modo coerente i provvedimenti del Governo per contrastare il diffondersi del contagio da Coronavirus.

Questo provvedimento della Corte di Appello ha impedito che nuclei familiari a basso reddito o reddito nullo, in questo momento di grave emergenza sanitaria, vengano esposti al contagio insieme alle altre persone che con queste sarebbero venute in contatto a causa del loro sfratto.

Dopo il provvedimento della Corte di Appello di Reggio e delle Corti di Appello di altre città, su sollecitazione del sindacato Unione Inquilini, il Decreto Cura emanato dal Governo per l'emergenza Coronavirus e pubblicato il 18 marzo, ha previsto, all' articolo 106 comma 6, la sospensione degli sfratti fino al 30 giugno 2020.

Bene per gli sfratti, ma non si hanno notizie ufficiali sugli eventuali sgomberi di famiglie che potrebbero essere programmati in questo periodo e che non dipendono dalla Corte di Appello ma da altri enti.

Siamo sicuri che anche per gli sgomberi, gli enti responsabili decidano per la loro sospensione com'è stato per gli sfratti. Anche queste famiglie sarebbero esposte al contagio costituendo a loro volta veicolo di contagio per altre persone". Lo afferma una nota del Osservatorio sul disagio abitativo, Un Mondo Di Mondi - Marino A Giacomo – Cristina Delfino, CSOA Angelina Cartella, Società dei Territorialisti/e Onlus, Centro Sociale Nuvola Rossa, Comitato Solidarietà Migranti, Reggio Non Tace, Collettiva AutonoMia