Reggio, Marra (FdI): “Volontariato di Protezione Civile? Faccio appello al Sindaco Falcomatà

"Non posso che condividere in pieno l'allarme lanciato ieri dall' associazione Forza Reggio in merito alle difficoltà del volontariato di Protezione Civile in città; mi sento in dovere di esprimere la mia vicinanza a tutte le associazioni di volontariato che in Italia e specialmente in Lombardia sono h24 a disposizione dei Sindaci e Presidenti di Regione, per la gravissima situazione sanitaria che non tende a fermarsi nonostante le restrizioni del Governo.

Quello che mi preoccupa di più al momento e l'assenza sul territorio delle nostre associazioni di volontariato settore Protezione Civile , che da voci di corridoio si dice non siano adeguate e preparate a questo tipo di emergenza ma in ogni caso attivate dal C.O.C. ( Centro Operativo Comunale ) senza molto successo; vista la drammatica situazione in cui versano i Gruppi di Protezione Civile sia Comunale che Regionale, mi auguro che non si verifichi mai un sisma distruttivo, un'alluvione di notevole portata, o una consistente pioggia di lapilli vulcanici, perché, le conseguenze, vista la totale assenza di un'adeguata Protezione Civile territoriale, sarebbero veramente drammatiche.

In aggiunta a quanto già detto dal Presidente Stellittano ricordo anche che la Protezione Civile Gruppo Volontariato della Città Metropolitana nonostante il Responsabile Antonino Durante stia facendo da mesi un ottimo lavoro per consentire l'operatività dello stesso, ancora non è in grado di essere operativo.

Rimango a disposizione del Sindaco Falcomatà per qualsiasi tipo di supporto di base e logistico ed eventualmente ad un incontro per fare un report sulla situazione in città perché in queste situazioni bisogna accantonare i colori politici". Lo afferma Marra (FdI).