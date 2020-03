Coronavirus, Giuseppe Falcomatà plaude all'istituzione della task force sanitaria della Regione Calabria

"Opportuna la decisione della presidente Jole Santelli di istituire una task force regionale di esperti del settore sanitario per affrontare l'emergenza Coronavirus. Sono convinto che in questa fase di difficoltà, le istituzioni debbano essere capaci di fare squadra, affidandosi alle competenze di professionisti che hanno dimostrato attraverso il loro lavoro di saper gestire situazioni di emergenza anche molto gravi". Lo dichiara il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo apprezzamento per il provvedimento assunto dalla Governatrice della Calabria Jole Santelli.

"Siamo consapevoli che il potenziamento del nostro apparato sanitario sia in questo momento una necessità primaria - ha affermato il sindaco - insieme con una sensibilizzazione della cittadinanza al senso di responsabilità ed al rispetto delle misure disposte per il contenimento dei contagi. In questa fase è importante che tutte le istituzioni, ognuno per la propria competenza, siano attive, vigili e presenti, governando la situazione attraverso provvedimenti efficaci e tempestivi che, speriamo già dai prossimi giorni, potrebbero evidenziare i primi effetti positivi".