Coronavirus, controlli nel territorio metropolitano di Reggio: oltre 130 denunce in un giorno per violazione dei decreti

1960 persone controllate, di cui 139 denunciate; 1176 esercizi commerciali controllati, 2 titolari denunciati per violazione dell'ex art. 650 c.p. e uno sanzionato amministrativamente.

Sono i numeri forniti dalla Prefettura di Reggio Calabria nell'ambito del monitoraggio dei servizi di controllo per fare rispettare i DPCM per il contenimento della diffusione del Covid-19. I dati si riferiscono alla giornata del 15 marzo.

In particolare 136 persone sono state denunciate per violazione dell'ex art. 650 c.p., mentre una per falsa attestazione o false dichiarazioni. Due persone sono state deferite per altri reati.

Nel complesso, dal 12 al 15 marzo, sono state controllate sul territorio metropolitano di Reggio Calabria 9379 persone. Sono 382 le persone denunciate per violazione dell'ex art. 650 c.p. e 5 per false dichiarazioni a pubblico ufficiale. 12 persone sono state denunciate per altre persone. Due, invece, le persone arrestate.

Gli esercizi commerciali controllati sono 4239, 17 i titolari denunciati e 7 quelli sanzionati amministrativamente.