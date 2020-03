Coronavirus e senzatetto: servono interventi immediati

Il decreto parla chiaro "state a casa!" ed anche Reggio, finalmente, pare si sia adeguata anche se con molte difficoltà.

La questione diventa seriamente difficile, tuttavia, per Chi una "casa" non ce l'ha o ha dovuto trasformare, per necessità, la propria automobile in "dimora".

La questione dei "senzatetto" riguarda molti soggetti perchè vanno fatti rientrare in questa categoria anche quei singoli o quei nuclei familiari, addirittura, che per precarietà economica non hanno diritto ad un posto sicuro in cui vivere.

Nel pieno dell'emergenza coronavirus il problema acquisisce una dimensione più drammatica e l'invisibilità di queste persone diventa più densa di angoscia e paura.

Che tipo di tutela hanno? Esistono dei protocolli che prevedono interventi specifici?

Ce lo siamo chiesti in tanti ma non c'è proprio tempo per pensare e bisogna agire immediatamente.

Abbiamo già sollecitato il Comune ad usare la struttura di Pietrastorta per casi di emergenza abitativa oltre che per l'ospitalità dei senzatetto ( funzione a cui è stata già demandata in un recente passato).

Oggi, ancora una volta, rilanciamo la proposta offrendo una possibilità concreta a questi nostri concittadini di recuperare un livello minimo di dignità e tutela dei propri diritti essenziali.

Si proceda dunque con celerità per evitare una sovraesposizione ingiusta ai rischi di questa ormai riconosciuta "pandemia"; va fatto nell'ottica della salvaguardia della salute pubblica e di ciascun cittadino.

Il coronavirus ci ha già insegnato che non fa differenze di ceto, nazionalità o portafoglio; raggiunge ed intacca Chiunque.

Ecco perchè dobbiamo occuparci indistintamente di Chiunque come è doveroso in ogni vera comunità civile.