Coronavirus: donazione dell'associazione "Meet on the street" all'ospedale di Locri

L'associazione "Meet on the street", anche se nata come associazione sportiva, da sempre è impegnata nel sociale: proprio per questo, in un momento di tale emergenza sanitaria, ha sentito l'obbligo di attivarsi per aiutare la struttura ospedaliera di Locri.

Da qui l'iniziativa "Una Partita Importante", una raccolta fondi che sta coinvolgendo la comunità per supportare il Presidio Ospedaliero del nostro comprensorio.

Il 13 Marzo sono stati consegnati:

- 39.000 paia di guanti

- 80 tute protettive

- 52 visiere di protezione.

Quanto acquistato è stato indicato dalla Direzione Sanitaria, che ha fatto presente quali fossero le altre necessità.