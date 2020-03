L’annuncio della Diocesi Reggio-Bova: messe in diretta Facebook

Messe in diretta Facebook. Ad annunciarlo è la Diocesi di Reggio Calabria-Bova.

"Tenendo presente le indicazioni fornite dal Presidente del Consiglio dei Ministri e rese note attraverso gli ultimi decreti d'urgenza che sospendono la celebrazione delle funzioni religiose per evitare assembramenti di persone al fine di prevenire il diffondersi dell'epidemia di Covid-19, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo metropolita di Reggio Calabria - Bova prosegue nella volontà di vivere nella preghiera - assieme ai fedeli della Comunità reggina - questo periodo di tribolazione per tutto il Paese.

Per questo motivo, sfruttando a pieno le potenzialità delle nuove tecnologie, l'arcivescovo - si legge nel comunicato stampa dell'Ufficio diocesano - dà appuntamento ai fedeli ogni giorno alle 18, sino al 3 aprile, con la celebrazione dell'Eucarestia che sarà trasmessa via streaming sulla pagina Facebook della Diocesi di Reggio-Bova (clicca qui per visitarla). La messa sarà presieduta da monsignor Morosini che, dalla cappella privata in episcopio; sarà succeduta - dalle 20.30 - dalla preghiera del Santo Rosario e dalla lettura di un passo biblico commentato quotidianamente dal presule.

"Già dai primi giorni, il Pastore della Chiesa reggina si era prodigato in questo accompagnamento spirituale registrando una grande partecipazione popolare. Per quanto concerne, poi, la santa Messa domenicale, l'appuntamento è per le 12 del 15 marzo (e di ogni domenica) in diretta streaming sulla pagina Facebook de L'Avvenire di Calabria (clicca qui per visitarla), settimanale d'informazione curato dall'Ufficio per le Comunicazioni sociali dell'arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova.

Al termine della liturgia domenicale, monsignor Giuseppe Fiorini Morosini affiderà tutti i reggini (anche quelli residenti fuori-sede e nelle zone considerate più a rischio) alla Madonna della Consolazione, patrona della Città di Reggio Calabria".