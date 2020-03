Coronavirus: la Diocesi di Reggio Calabria recepisce le linee del Governo sulle celebrazioni religiose

La Diocesi di Reggio Calabria – Bova, recepisce il Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, entrato in vigore quest'oggi, che sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull'intero territorio nazionale "le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri".

L'interpretazione fornita dal Governo, e comunicata dalla Conferenza episcopale italiana nel tardo pomeriggio di oggi, include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le "cerimonie religiose". «Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo – ha scritto la Cei nella sua nota - la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli. L'accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica».



Pertanto, data l'obbligatorietà di quanto deciso dal Governo, l'arcivescovo, con grande dolore, comunica che anche nella diocesi di Reggio Calabria – Bova non saranno celebrate le messe feriali e festive e neanche i funerali.

In caso di morte di un fedele, l'arcivescovo dispone che si faccia solo la benedizione della salma, a casa, esclusivamente con i congiunti ed in orario da concordare con la famiglia, rimandando ad altra data la Celebrazione eucaristica in suffragio del defunto. Contestualmente, monsignor Morosini raccomanda che, ove possibile, siano mantenute aperte le chiese per la preghiera personale, fatte salve tutte le disposizioni contenute nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.