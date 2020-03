Coronavirus, la gratitudine di Festicini (Istituto Nazionale Azzurro) ai sanitari reggini

Il presidente dell'Istituto Nazionale Azzurro Lorenzo Festicini ci tiene a ringraziare il personale sanitario di tutta Italia ma in particolare modo tutto il personale del GOM che in questo periodo sta vivendo un momento particolarmente difficile e sta gestendo l'emergenza in maniera eccellente.

"A nome di tutti i membri I.N.A. voglio manifestare la mia vicinanza a tutto il personale medico e paramedico, agli infermieri, i volontari del settore medico e della protezione civile e a tutti gli operatori del Grande Ospedale Metropolitano che stanno vivendo e gestendo in brillante maniera un periodo particolarmente difficile a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Uomini e Donne che dimostrano un grande senso di responsabilità, eroi di tutti i giorni che attraverso i loro gesti, purtroppo troppo spesso sottovalutati o dati per scontati, permettono di affrontare nel miglior modo possibile l'emergenza sanitaria.

Desidero inoltre rendere noto allo scopo di agevolare la situazione che la nostra equipe medica formata da professionisti altamente specializzati è a completa disposizione alla cittadinanza Calabrese e Nazionale per informazioni riguardanti questa particolare situazione. Chiunque può contattarci tramite la nostra mail reperibile nella pagina internet e facebook.

Rinnovo l'invito a seguire le linee date dalle disposizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute. Credo che in questo modo presto potremo tornare alla vita di tutti i giorni".