Porto di Gioia Tauro, Arruzzolo: "Complimenti a Jole Santelli per l'ottimo risultato conseguito in poco tempo"

"La notizia dello sblocco dei lavori per il completamento del gateway ferroviario del porto di Gioia Tauro ci rende particolarmente entusiasti, come comunità reggina e calabrese, perché aspettavamo questo momento da oltre 20 anni": lo afferma, in una nota, il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Arruzzolo.

"Complimenti a Jole Santelli che in pochi giorni è riuscita a sbloccare, con grande praticità e spirito collaborativo, una situazione che si trascinava da troppo tempo. Siamo orgogliosi che sia questo l'inizio della nuova stagione politica della Calabria, perché dopo le nomine dei primi Assessori Ultimo e Savaglio è il secondo grande successo di una legislatura che deve ancora iniziare. Il merito principale del neo-governatore calabrese è stato quello di mettere insieme tutte le istituzioni che dovevano intervenire per sbloccare una problematica atavica. E con l'impegno del comandante Andrea Agostinelli, sono sicuro che per il porto di Gioia Tauro è solo l'inizio di un percorso di sviluppo che abbiamo atteso per troppo tempo. Non sarà più l'emblema del fallimento del Sud, ma lavoreremo ulteriormente con serietà e professionalità affinché diventi il polo di rilancio dell'intero meridione" conclude Arruzzolo.