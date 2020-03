Auto fuori strada a Benestare (RC): muore donna di 48 anni

Un'auto con alla guida una donna di 48 anni è finita fuori strada in contrada Scarfarina di Benestare, sul tratto provinciale che collega Bovalino e Platì, provincia di Reggio Calabria. La donna avrebbe perso il controllo della macchina finendo in una scarpata. La morte sarebbe avvenuta sul colpo. Per estrarre il corpo dall'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

Sabato, 07 Marzo 2020 14:02