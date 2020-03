Gateway ferroviario Gioia Tauro: il plauso di Wanda Ferro a Jole Santelli

"Il completamento del gateway ferroviario di Gioia Tauro è un risultato straordinario ottenuto dalla presidente Jole Santelli, che realizza un obiettivo atteso da venti anni, sbloccando una concreta opportunità di investimenti e sviluppo". E' quanto afferma il deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro. "Grazie ad un proficuo confronto con il viceministro delle Infrastrutture e i vertici di Rfi - continua l'on. Wanda Ferro - la governatrice è riuscita a superare gli ostacoli burocratici che bloccavano la realizzazione del gatewey portuale. Una prova di capacità e di cultura del fare, che mette ancor di più in evidenza l'inconcludenza della precedente amministrazione. In meno di un mese Jole Santelli è riuscita a trasformare in motore di crescita e di sviluppo quello che fino ad oggi è stato considerato come il più evidente simbolo delle potenzialità inespresse della nostra regione".

Dettagli Creato Sabato, 07 Marzo 2020 11:25