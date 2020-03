Porto di Gioia Tauro, Neri (RC): “Da Santelli incisiva azione amministrativa”

"Il porto di Gioia Tauro è una struttura cruciale per la nostra Regione, indiscussa la sua potenzialità e la sua capacità e, finalmente, oggi si concretizza un passaggio cruciale per il suo sviluppo e per la crescita del nostro territorio. La presidente Jole Santelli ha dimostrato, con il completamento del gateway ferroviario nel porto di Gioia Tauro, l'incisività della sua azione amministrativa e la volontà netta di invertire la rotta dimostrando di avere a cuore solo ed esclusivamente l'interesse dei calabresi. Quello che fino ad oggi poteva essere etichettato come l'ennesimo investimento sprecato, pari a 20 milioni di euro, vede oggi, dopo vent'anni di blocco, il riconoscimento del suo valore. Ci vuole competenza e conoscenza per far ripartire la nostra economia, sinergia tra i vari livelli istituzionali e lungimiranza nelle azioni messe in atto ed è indiscutibile che tutto ciò sia stato compiuto attraverso questa operazione. Un avvio di legislatura affrontando le priorità della Calabria è quanto merita la nostra terra, la nostra presidente ha così sancito la determinazione e l'operatività che caratterizzeranno gli anni di governo che ci vedranno sempre al lavoro per ridare slancio e prestigio alla nostra regione". Lo afferma il consigliere regionale Giuseppe Neri.

Dettagli Creato Venerdì, 06 Marzo 2020 19:38