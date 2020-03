«Vent'anni di lungaggini burocratiche archiviati in 20 giorni, per dare alla Calabria un ruolo concreto in Europa»

Il consigliere regionale Gianluca Gallo, coordinatore provinciale di FI, commenta con favore l'annunciato sblocco dell'iter che consentirà al porto di Gioia Tauro di legarsi alla rete ferroviaria e divenire così anello di congiunzione tra il Mediteranneo e l'Europa. «Da quando si è insediata – commenta Gallo – la presidente Santelli, con caparbia determinazione, s'è buttata a capofitto nel lavoro di risoluzione delle tante emergenze calabresi ed in meno di tre settimane è riuscita in un mezzo miracolo: cancellare ritardi antichi ed assicurare alla Calabria la realizzazione di un'opera infrastrutturale da tanto, troppo tempo attesa». Prosegue il consigliere regionale forzista: «La giunta regionale di centrosinistra, che ha lasciato la Regione in balia degli eventi, in cinque anni non è stata capace di dare una sola risposta in tema di sviluppo, trascurando del tutto le potenzialità del porto di Gioia Tauro. Adesso, arriva la svolta, che dimostra peraltro l'inconsistenza di chi ha tenuto fino allo scorso Gennaio le redini della giunta regionale: per riuscire nell'impresa, è stato necessario dipanare una questione burocratica tutta interna alla Regione». Aggiunge Gallo: «Si trattava di acquisire dall'ex Asi la proprietà dell'area interessata dai lavori, per metterla a disposizione di RFI. Jole Santelli ha centrato l'obiettivo in meno d'un mese, e questo testimonia due cose: da un lato, il suo dinamismo, che si unisce ad una profonda conoscenza delle questioni calabresi e dei bisogni concreti della nostra terra. Dall'altro, l'insipienza di chi ci ha preceduti alla guida della Calabria. Per fortuna, si sta scrivendo coi fatti una pagina nuova».