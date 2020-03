Filcams Cgil incontra lavoratori settore pulizie ospedale di Polistena

La FILCAMS CGIL Calabria ha voluto incontrare stamattina le lavoratrici ed i lavoratori che operano nell'appalto di Pulizie e Sanificazione dell'Ospedale di Polistenza.

"C'è preoccupazione tra il personale per gli effetti che una procedura si subentro delle aziende facenti parte dell'ATI, gestita in malo modo, anche attraverso la complicità di un fantomatico sindacato autonomo, potrebbe avere sul futuro lavorativo di chi quotidianamente svolge il proprio mestiere.

Donne e uomini che, nonostante tutte le problematiche, aggravate dall'emergenza coronavirus garantiscono la pulizia dei luoghi maggiormente a rischio, spesso nell'invisibilità totale.

La FILCAMS CGIL si è impegnata e continuerà nelle prossime ore per ripristinare le regole di gestione dell'appalto e per richiedere che le ore di lavoro dei dipendenti vengano aumentate. Non è possibile lavorare ogni giorno con sacrificio e poi ricevere uno stipendio che non si avvicina neanche alla soglia di povertà.

Inoltre, denunciamo con fermezza, lo stato indecoroso che abbiamo riscontrato nell'area ospedaliera, dove insiste una montagna di rifiuti a stretto contatto con l'utenza ed i lavoratori".