Scilla (RC): ottenuto finanziamento per la messa in sicurezza del campo sportivo

La Commissione straordinaria ha ottenuto di recente un finanziamento di € 82.968,50 dal Ministero dell'Interno per i lavori di messa in sicurezza degli spogliatoi del campo sportivo sito in località Ieracari.

Sono già in corso gli atti propedeutici per la redazione del progetto esecutivo, che si ritiene possa essere compiutamente definito.

L'obbiettivo della Commissione, con l'esecuzione dei lavori, è quello di rendere pienamente agibile una struttura nei confronti della quale vi è sempre stata una particolare attenzione da parte dei cittadini e delle associazioni sportive che in questi anni l'hanno utilizzata pur in presenza di gravi inadeguatezze.