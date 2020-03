Romeo (Lega per l’Italia): “Reggio Calabria deve rialzare la testa, proprio partendo dalla sanità”

"Il momento storico che stiamo affrontando a livello nazionale di sicuro rimanda ad un impegno di responsabilità e di capacità prospettiche. Il problema del COVID-19 ha consegnato ai cittadini italiani un'immagine politica e di gestione dell'emergenza ad essa correlata di labilità ed approssimazione, nelle evidenze di scarsa risolutezza di misure, e mediocre capacità di assurgere a ruoli e significati di tutela.

Che questo virus avesse un alto indice di contagiosità era fin troppo evidente, e che altrettanto l'indicatore di pericolo risiedesse soprattutto in questo era ben noto: una visione attenta e programmatica avrebbe dovuto consentire un'immediata azione di quarantena di tutti i contesti di contatto di massa, con altrettanto opinate e circostanziate comunicazioni specialistiche da rimandare alla cittadinanza, nella tutele delle "psicosi di massa" che invece sono state così alimentate. Se bene si è mosso il Ministro Speranza nel comunicare in maniera neutra e cautelata quando si è esposto in conferenze pubbliche, non altrettanto si può dire del Primo Ministro Conte, che ha mostrato una fragilità di posizione e di prospettiva, scegliendo "mezze misure" senza imporre azioni decise e nette, nonché comunicazioni non chiare ed non orientate a messaggi univoci.

La Calabria in tutto questo si è distinta, oltre che per l'immediata allerta evidenziata dalla Governatrice Santelli appena accertati i primi casi sul territorio nazionale (sua una delle prime richieste di chiusura delle scuole), anche per aver avviato controlli da subito sugli scali aeroportuali di Lamezia e Reggio Calabria.

E se proprio a Reggio Calabria nelle ultime ore il Primario di Oncologia dell' GOM, Dr. Pierpaolo Correale manda un allarme netto denunciando un errore amministrativo che ha lasciato i pazienti oncologici senza la possibilità di effettuare opportune terapie, il licenziamento ormai rassegnato di 50 infermieri nello stesso nosocomio, già in odore esecutivo da Dicembre 2019, apre una voragine sanitaria che, paradossalmente proprio in un periodo di necessità quale quello attuale, assume la connotazione quasi irridente di paradosso inverosimile.

Eppure, proprio nei momenti di difficoltà come questo diventa più che mai necessario attivare un quid, consentito dalle esperienze vissute e dalla rilettura tecnica delle stesse, che permetta nei tempi possibili di partire proprio dalla Sanità a Reggio Calabria, e nella Calabria intera, per poter programmare una rinascita seria, significativa, ed essenziale.

Non mancherà alla Governatrice Santelli, sensibile invero all' azienda più importante e strategica della Calabria – la Sanità, azzerare le esperienze di decennale immobilismo e riduzione delle spese portata avanti fin' ora, ed individuare un percorso il più possibile efficace e prospettico che possa consentire finalmente di avere una Provincia, quella di Reggio Calabria, che rimane in attesa di una nuova guida Metropolitana, ed una Regione, quella calabrese, fiere ed efficienti nella possibilità di tutti livelli di cura ai suoi figli eletti.

Lega per l'Italia si affaccia con disponibilità e senso di responsabilità ad ogni azione politico possibile affinché, nello spazio prossimo delle elezione di Primavera, si possa creare una convergenza di intenzioni e di obiettivi orientati a questo fine". Lo afferma in una nota il Coordinatore Provinciale di "Lega per l' Italia" – Provincia di Reggio Calabria".