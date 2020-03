Anche FdI e Gioventù nazionale di Locri aderiscono all’iniziativa “Firma per l’Italia”

"Il circolo di Fratelli d'Italia di Locri e il circolo di Gioventù Nazionale di Locri continuano nella propria attività politica, partecipando in maniera sempre attiva alle battaglie locali e nazionali, portando e tenendo alta l'attenzione su tematiche prioritarie quali la sanità e le infrastrutture. I circoli cittadini, sempre in linea con la coerenza politica e la militanza che contraddistingue la compagine politica guidata dall'On Giorgia Meloni, hanno promosso e realizzato una raccolta firme su 4 proposte di legge di rilievo nazionale. Aderendo all'iniziativa nazionale "Firma per l'Italia", è stato predisposto domenica 2 febbraio a Locri, in piazza dei Martiri, un banchetto di raccolta firme per le 4 proposte di Fratelli d'Italia; iniziativa necessaria che riprende concretamente lo spirito riformista e di modernizzazione che Fratelli d'Italia sta portando avanti. Nel dettaglio, le proposte di legge riguardano:

1) l'elezione diretta del presidente della Repubblica;

2) l'abolizione dei Senatori a vita;

3) tetto massimo alle tasse in costituzione;

4) supremazia dell'ordinamento italiano su quello europeo.

Tali proposte di legge permetteranno al popolo italiano di eleggere direttamente il massimo rappresentante della Repubblica Italiana, di abolire l'ormai inutile figura dei senatori a vita consentendo anche un risparmio della spesa pubblica, di inserire un tetto per le tasse in difesa dei cittadini e delle scelte ondivaghe dovute all'alternanza degli ultimi governi, di rafforzare la sovranità del popolo italiano nei confronti dell'Europa". Lo affermano attraverso una nota il circolo di Fratelli d'Italia e il circolo di Gioventù Nazionale di Locri.