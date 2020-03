Reggio: giovane denunciato per furto di alcolici in locale del centro

L'istituzione dei recenti protocolli operativi per il controllo del territorio, che sono stati aggiunti al piano coordinato di controllo del territorio, hanno, tra l'altro, l'obiettivo di alzare il livello disicurezza generale, in particolare garantendo una maggiore prevenzione ed eventuale immediata repressione dei reati predatori in città e in provincia.

Proprio grazie al protocollo Athena, gli Agenti della Polizia di Statodell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno rintracciato e denunciato un giovane di 22 anni ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di alcolici e porto in luogo pubblico, e senza giustificato motivo, di oggetti atti ad offendere.

L'uomo, fermato dagli Agenti delle Volanti nella locale area ludica in stato di ebbrezza alcolica, è stato trovato in possesso di una chiave inglese.

Atteso che nella mattinata precedente era stato consumato un furto presso un noto esercizio commerciale della zona ove erano stati rubati alcolici, una piastra di cottura professionale ed alcuni attrezzi, e che per infrangere l'ingresso del locale era stato usato un oggetto contundente compatibile con la chiave inglese, gli operatori della Polizia di Stato hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare presso l'abitazione del giovane.

L'intuito degli operatori ha permesso di rinvenire e recuperare tutta la refurtiva tra cui diverse bottiglie di liquore rubatidal giovane nella giornata precedente proprio nell'attività in argomento.

Il capillare controllo del territorio e la professionalità degli Agenti della Polizia di Stato hanno consentito di individuare, in poche ore, il responsabile del furto aggravato presso la citata attività commerciale e di restituire all'avente diritto la merce asportata.