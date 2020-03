Rinviato il congresso dei Giovani Democratici di Reggio Calabria

Di concerto con il coordinamento regionale dei Giovani Democratici, visti gli sviluppi che la diffusione del coronavirus sta assumendo, come per altro ampiamente illustrato dal governatore Santelli, il congresso della federazione metropolitana dei GD in programma per il prossimo 8 marzo è rinviato, al fine di tutelare la salute di tutti e di evitare di favorire occasioni di raccoglimento, secondo le indicazioni del ministero della Salute. Lo comunica Katia Tripodo, segretario GD Metrocity Reggio Calabria.

