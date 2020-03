Nicola Calipari, cerimonia lo ricorda alla Questura di Roma

Nicola Calipari, a 15 anni dalla morte, e' stato ricordato in una cerimonia presso la Questura di Roma. Calipari, il 4 marzo 2005, guidava una piccola squadra che, nel pieno del conflitto iracheno, dopo aver contribuito alla liberazione di Giuliana Sgrena, stava accompagnando la giornalista in aeroporto dove un aereo l'avrebbe riportata in patria. Il funzionario, quando l'auto su cui viaggiavano e' stata raggiunta dai primi colpi di fucili sparati da un checkpoint statunitense, per proteggere l'ostaggio appena liberato, si getto' con il proprio corpo sulla Sgrena e venne colpito mortalmente alla testa. Insignito della medaglia d'oro al valor militare, Calipari e' stato per oltre 20 anni funzionario della Polizia di Stato ed ha svolto la sua carriera tra Genova, Cosenza e Roma. La professionalita' e l'umanita' con cui ha sempre svolto il suo lavoro - e' stato sottolineato oggi - e' viva nel ricordo di quanti hanno avuto la fortuna di lavorare con lui. Al primo piano della Questura di Roma e' posizionato un bassorilievo, realizzato dall'artista Ennio Di Francesco, raffigurante Calipari. E' proprio sull'opera scultorea che questa mattina il Capo della Polizia - Direttore Generale della P.S., Franco Gabrielli, ha deposto una corona di alloro alla presenza dei familiari del dottor Calipari, del Questore di Roma, delle autorita' militari e civili della Capitale e dei funzionari della Questur, del Giudice Erminio Amelio e di Walter Veltroni. La cerimonia e' proseguita nell'aula Cocola; dove e' stato proiettato un video che, oltre a ripercorre i momenti piu' significativi della sua vita professionale, ha ricordato la figura di Calipari. "Nicola, negli incontri che avevamo sullo stesso corridoio dove ora si trova il bassorilievo, mi ha trasmesso l'insegnamento della dignita' - ha detto il Capo della Polizia durante il suo discorso - un insegnamento che crea quella comunanza che fa grande la nostra Amministrazione".

Dettagli Creato Mercoledì, 04 Marzo 2020 13:23