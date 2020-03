Reggio: la candidata a sindaco Maria Laura Tortorella si autosospende da ReggioNonTace

La dr.ssa Maria Laura Tortorella, candidata a sindaco con il Laboratorio politico Patto Civico, comunica quanto segue:

"Ho fatto parte del Movimento Reggionontace dalla sua costituzione, avvenuta il 3 gennaio 2010, giorno in cui è stata posta la bomba al portone della Procura Generale di Reggio Calabria. Da allora vi ho partecipato costantemente e con grande impegno in quanto ho ritenuto Reggionontace un'occasione preziosa per il risveglio delle coscienze dei cittadini reggini e per la liberazione del territorio e la resistenza alla 'ndrangheta.

Oggi, avendo accettato una candidatura a sindaco con la lista civica del Laboratorio politico Patto Civico, per correttezza, mi autosospendo ufficialmente dal Coordinamento. Lo faccio per rispettare l'autonomia e la libertà del Movimento.

Nel ringraziare gli amici di Reggionontace per questa importante esperienza, comunico che la mia partecipazione si limiterà solo alle iniziative pubbliche aperte a tutta la città, auspicando che vogliano seguirmi con occhio attento e critico, per sollecitarmi e "chiedermi conto" dell'operato."