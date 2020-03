Reggio, al Castello Aragonese la mostra sul “commentario di Rashi”: gli orari e i giorni di apertura al pubblico

La mostra "Reggio e il commentario di Rashi: una speciale tipografia reggina", è aperta al pubblico ogni mercoledì dalle 9 alle 13, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria.

Gruppi e scuole possono prenotare visite in giorni e orari differenti contattando il numero 0965 3622045 o scrivendo a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

La mostra inaugurata nei giorni scorsi celebra la prima stampa avvenuta il 5 febbraio del 1475 nella giudecca di Reggio Calabria, del commentario al Pentateuco del rabbino Solomone Yitzchaki, conosciuto come Rashi, il più grande commentatore della Torah e del Talmud del medioevo ebraico.

La stamperia di Reggio Calabria era gestita dallo straordinario stampatore Abraham ben Garton, iniziatore della produzione tipografica ebraica e precursore di una nuova tecnica di stampa, all'avanguardia per i tempi, e di un nuovo stile di carattere tutt'oggi studiato.

Del prezioso libro, la città di Reggio Calabria detiene l'unica copia anastatica al mondo, sino ad oggi custodita presso la Biblioteca comunale reggina intitolata a Pietro De Nava.