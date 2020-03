Stilo (RC): dichiarati incandidabili ex sindaco ed ex assessore del Comune sciolto per 'ndrangheta

Giancarlo Miriello, ex sindaco di Stilo e Luigi Stillitano, ex assessore comunale, sono stati dichiarati incandidabili dal Tribunale di Locri. Dopo lo scioglimento del Consiglio comunale avvenuto nel maggio 2019, i giudici, che hanno accolto la richiesta del ministero dell'Interno, hanno disposto che Miriello e Stillitano "non potranno essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente ai primi due turni elettorali successivi allo scioglimento del Comune di Stilo".

Nelle conclusioni della relazione della Commissione d'accesso, sarebbe stata evidenziata "la continuità della presenza della criminalità organizzata nel territorio interessato" e "una visione d'insieme dell'agire amministrativo come fortemente caratterizzato da irregolarità nel processo di formazione della volontà dell'ente, orientandole quindi, causalmente, al collegamento con il fenomeno consortile".

Viene sottolineata, inoltre, nella disamina del procedimento "sussistenza di elementi di collegamento della 'ndrangheta locale con l'apparato politico/amministrativo".