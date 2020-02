Bova (RC), Princi (Uiltemp): “Si va verso stabilizzazione Lsu-Lpu al Comune. Si chiude una lunga fase di precariato”

«Continuiamo a dare sempre, come è nostro stile, supporto a tutti quei Comuni che hanno la voglia di dare un segnale concreto a favore dei lavoratori, stabilizzando gli ex Lsu Lpu». Questo è quanto dichiara il Segretario Provinciale Uiltemp Stefano Princi, che aggiunge: «L'Amministrazione di Bova, guidata dal Sindaco Casile, dopo lunghi confronti, supportati dalla nostra dirigente sindacale, Antonella D'Agui, dipendente dello stesso Comune, unitamente a qualche altra sigla sindacale, ha deciso di preparare tutti gli atti propedeutici per mettere la parola fine a decenni di precariato. Per questi lavoratori, che quotidianamente svolgono presso la stessa Amministrazione servizi essenziale, come sempre ribadito dalla Uiltemp, seguiremo con attenzione tutta la fase burocratica rimanendo a disposizione fino alla firma dei contratti. La stabilizzazione di ogni singolo lavoratore precario è il vero motivo - conclude Stefano Princi- che giornalmente ci da la voglia di combattere e continuare a credere, ognuno per la nostra parte, che le cose possono migliorare».

Dettagli Creato Venerdì, 28 Febbraio 2020 18:31