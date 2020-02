Reggio: incontro fra amministrazione comunale e comitato cittadini No Porta a Porta e VitAmbiente

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, il vicesindaco Armando Neri e i consiglieri comunali Rocco Albanese e Giovanni Latella, nella giornata di ieri, hanno incontrato i rappresentanti del Comitato di cittadini "No al porta a porta" ed il gruppo VitAmbiente per affrontare e discutere il delicato periodo che interessa il servizio di raccolta differenziata. Quasi due ore di confronto durante il quale, gli amministratori, hanno risposto ad ogni dubbio e perplessità avanzati rispetto al momento di criticità attraversato dalla nostra città, così come dall'intero territorio calabrese, nella gestione del ciclo dei rifiuti.

L'occasione, quindi, è servita ai vertici di Palazzo San Giorgio per ricostruire e spiegare le dinamiche che hanno sin qui caratterizzato tutto il processo di salvaguardia ambientale e, al tempo stesso, per poter illustrare i successivi passaggi che porteranno al miglioramento del servizio nell'immediato e nel medio-lungo termine.

Un'apertura al dialogo che ha raccolto i favori dei cittadini, consapevoli degli sforzi sin qui prodotti e delle difficoltà contingenti.

L'incontro si è concluso con l'impegno a riaggiornarsi nei prossimi giorni e, in quella fase, il comitato "No porta a porta" e VitAmbiente avranno la possibilità di presentare un loro progetto che l'esecutivo comunale valuterà dichiarandosi, comunque, già da subito disponibile, eventualmente, ad elaborare possibili strategie condivise.