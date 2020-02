Convocazione urgente per il Consiglio Metropolitano della città di Reggio Calabria

Il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria è convocato, in sessione straordinaria urgente, per il giorno:

Venerdì 28 Febbraio 2020 alle ore 15.30 ( in prima convocazione )

Venerdì 28 Febbraio 2020 alle ore 16.30 ( in seconda convocazione )

presso la Sala del Consiglio di Palazzo Corrado Alvaro (Piazza Italia - Reggio Calabria) per discutere e deliberare in merito al seguente Ordine del Giorno:

Proposta n. 2 del 13.1.2020 - Approvazione verbali di I^ e II^ convocazione Consiglio Metropolitano del 29 novembre 2019.

Proposta n. 4 del 21.1.2020 -Approvazione verbali di I^ e II^ convocazione Consiglio Metropolitano del 18 dicembre 2019.

Proposta n. 5 del 23.1.2020-Approvazione verbali di I^ e II^ convocazione Consiglio Metropolitano del 30 dicembre 2019.

Proposta n. 8 del 18.2.2020 - Approvazione verbale seduta Consiglio Metropolitano del 10.02.2020

Proposta n. 13 del 27.2.2020 - Gestione organizzativa e finanziaria "in conto terzi" del "Ciclo integrale dei rifiuti" per il pagamento, da parte dei Comuni dell'ATO Reggio Calabria, degli oneri di gestione degli impianti per il trattamento/smaltimento dei rifiuti urbani.