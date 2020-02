La formazione Agesci nazionale fa tappa a Gerace

La Città di Gerace ospita il campo di formazione associativa nazionale dell'Agesci che da qualche anno si tiene nella Locride.

Ogni anno in Italia se ne svolgono circa cinquanta in luoghi e territori ritenuti significativi e qualificanti per l'esperienza formativa.

Palazzo Sant'Anna è la location che è stata selezionata per ospitare l'evento che prevede la presenza dei Capi Scout provenienti da tutt'Italia che si incontreranno nella Città di Gerace fino al 29 febbraio.

Tra un'attività formativa ed una testimonianza, già iniziate da alcuni giorni, i presenti potranno ammirare le bellezze che Gerace, uno dei Borghi più Belli d'Italia, offre tutto l'anno e che in questo periodo primaverile consente di condividere con particolare splendore.

Il Campo di Formazione Associativa, il "CFA", è l'ultimo campo nell'iter formativo previsto dall'Agesci per i Capi che, per vocazione, fanno dell'educazione in Associazione la loro scelta di servizio.

Il Sindaco della Città di Gerace Giuseppe Pezzimenti ha dichiarato: «Siamo contenti di poter ospitare il campo di formazione dell'Agesci, la scelta di Gerace rappresenta per il Borgo e per la Locride un'importante occasione per farsi conoscere ed apprezzare come territorio dall'alto valore simbolico ed evocativo oltre che carico di disarmante bellezza ».

I responsabili dell'evento Andrea Abrate, Carmen Bagalà e don Luca Meacci hanno espresso il proprio positivo entusiasmo per ver realizzato parte del loro campo in un luogo caratteristico come Gerace, ed hanno ringraziato per quest'opportunità tutta l'Amministrazione e gli Uffici Comunali per la disponibilità e la cortesia dimostrati.